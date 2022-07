ESCLUSIVO – Intervista a Natalina Ceraso Levati: “Gomme bucate e catini d’acqua per il calcio femminile” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il numeroso pubblico che alla vigilia dell’esordio delle azzurre all’Europeo ha visto lo speciale «Azzurro Shocking. Come le donne si sono riprese il calcio» prodotto dalla RAI ha avuto modo di sentire i racconti non solo di grandi calciatrici del passato quali Betty Vignotto e Patrizia Panico, ma pure della dirigente monzese Natalino Ceraso Levati: una scelta, importante, quella della regista Azzurra Di Tomassi, con la quale ha mostrato a telespettatori e telespettatrici che il mondo delle squadre femminili non è sempre stato in mani maschili. Avevamo in realtà raggiunto l’ex presidente del Fiammamonza il 23 giugno 2022, giusto qualche metro sotto la storica tribuna dello Stadio Sada di Monza da cui parla in «Azzurro shocking», in un ufficio pieno di coppe e fotografie, alla presenza tendenzialmente silenziosa ma attenta a ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il numeroso pubblico che alla vigilia dell’esordio delle azzurre all’Europeo ha visto lo speciale «Azzurro Shocking. Come le donne si sono riprese il» prodotto dalla RAI ha avuto modo di sentire i racconti non solo di grandi calciatrici del passato quali Betty Vignotto e Patrizia Panico, ma pure della dirigente monzese Natalino: una scelta, importante, quella della regista Azzurra Di Tomassi, con la quale ha mostrato a telespettatori e telespettatrici che il mondo delle squadre femminili non è sempre stato in mani maschili. Avevamo in realtà raggiunto l’ex presidente del Fiammamonza il 23 giugno 2022, giusto qualche metro sotto la storica tribuna dello Stadio Sada di Monza da cui parla in «Azzurro shocking», in un ufficio pieno di coppe e fotografie, alla presenza tendenzialmente silenziosa ma attenta a ...

