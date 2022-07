Eriksen riparte dal Manchester United | «C’è ancora tanto che posso ottenere»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilha ufficializzato l’acquisto di Christiana parametro zero. Il danese viene dall’esperienza al Brentford successiva all’arresto cardiaco durante l’Europeo. Firma un contratto fino al 30 giugno 2035. Christianis a RED! #MUFC @Chris8 —(@ManUtd) July 15, 2022ha commentato così l’inizio della sua nuova avventura: “Questo è un club speciale e non vedo l’ora di cominciare. Ho giocato molte volte a Old Trafford, ma sono sicuro che farlo con la maglia dellolo renderàpiù incredibile. Ho visto all’Ajax come lavora Erik e conosco l’attenzione ai dettagli e la preparazione che lui e il suo staff ci mettono ogni giorno. È evidente che sia un ...

