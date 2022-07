Eriksen Manchester United | adesso è UFFICIALE | i dettagli del contratto

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - TMit_news : Christian #Eriksen è del Manchester United ???? #TMmercato #calciomercato - cuoredialiante : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - Pa_Tos83 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - sportli26181512 : Eriksen al Manchester United: contratto fino al 2025. Le news di calciomercato: Nuova avventura in Premier League p… -

Commenta per primo IlUnited ha chiuso un super colpo a centrocampo. Dopo settimane di trattative i Red Devils hanno infatti ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Christian. Dopo l'esperienza al ...Nuova avventura in Premier League per il centrocampista danese ex Inter che ha firmato fino al 30 giugno 2025: 'Questo è un club ...Il Manchester United ha annunciato l’arrivo di Christian Eriksen tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – «Il Manchester United è lieto di confermare che Christian Eriksen è entrato a far ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...