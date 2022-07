Energia, Besseghini: “3 mln famiglie beneficiarie bonus elettrico, oltre 2 mln per quello gas” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi per 2,5 milioni di nuclei familiari aventi diritto, in base all’ISEE, ai bonus sociali per l’elettricità e per 1,4 milioni che fruiscono del bonus gas, gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente compensati a partire dall’ultimo trimestre 2021; in altre parole queste famiglie pagano bollette non dissimili da quelle di giugno 2021”. Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell’Arera. Nel corso del 2022, sottolinea Besseghini, “il Governo ha stanziato le risorse che hanno permesso all’Autorità di confermare il potenziamento dell’ammontare del beneficio economico e di estenderlo a un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi per 2,5 milioni di nuclei familiari aventi diritto, in base all’ISEE, aisociali per l’elettricità e per 1,4 milioni che fruiscono delgas, gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente compensati a partire dall’ultimo trimestre 2021; in altre parole questepagano bollette non dissimili da quelle di giugno 2021”. Ad affermarlo è Stefano, il presidente dell’Autorità di Regolazione perReti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell’Arera. Nel corso del 2022, sottolinea, “il Governo ha stanziato le risorse che hanno permesso all’Autorità di confermare il potenziamento dell’ammontare del beneficio economico e di estenderlo a un numero maggiore diin difficoltà, grazie ...

Pubblicità

Montecitorio : In corso la presentazione della Relazione annuale @ARERA_it, Autorità di regolazione per #energia #reti e #ambiente… - lifestyleblogit : Energia, Besseghini: '3 mln famiglie beneficiarie bonus elettrico, oltre 2 mln per quello gas' - - maola_varalli : RT @TCommodity: ++ Energia: Arera, subito risparmi e piani di crisi per gas ++ Besseghini, autunno e inverno saranno i momenti più delicati… - lucy79178521 : RT @Affaritaliani: Energia, Besseghini (Pres. Arera): 'Sarà autunno complicato. Serve collaborazione Istituzioni' - sabrybergamini : RT @HelpConsumatori: +++ #Energia, Besseghini (Arera): “Ad oggi non evitabile un alto livelli dei prezzi” +++ -