Energia, Arera: "Con riduzione rotta russa cresce valenza strategica mediterraneo" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il venire meno della prevalenza della rotta russa avrà in prospettiva due esiti principali, da una parte l'inserimento del nostro paese (ma in realtà di tutta l'Europa) nella dinamica internazionale del mercato del Gnl, dall'altra un recupero della valenza strategica della nostra presenza nel contesto europeo e mediterraneo". Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell'Arera. In ambito europeo Arera, anche in virtù della presidenza di Acer (l'Agenzia di cooperazione fra i regolatori europei dell'Energia) e della partecipazione attiva al Consiglio europeo dei regolatori, sottolinea ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il venire meno della predellaavrà in prospettiva due esiti principali, da una parte l'inserimento del nostro paese (ma in realtà di tutta l'Europa) nella dinamica internazionale del mercato del Gnl, dall'altra un recupero delladella nostra presenza nel contesto europeo e". Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell'Autorità di Regolazione perReti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell'. In ambito europeo, anche in virtù della presidenza di Acer (l'Agenzia di cooperazione fra i regolatori europei dell') e della partecipazione attiva al Consiglio europeo dei regolatori, sottolinea ...

