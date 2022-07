Energia, Arera “Autunno e inverno delicati, centrale il tema sicurezza” (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La situazione dell'Energia, dell'economia e della nostra società tutta in Europa è radicalmente e drammaticamente cambiata dal 24 febbraio di quest'anno con la brutale immotivata e condannata aggressione della Russia ad uno stato sovrano, l'Ucraina. L'Autunno e il prossimo inverno saranno i momenti più delicati da dover affrontare”. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, presentando a Montecitorio la Relazione annuale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.Il numero uno dell'Authority ha sottolineato come ad oggi “non sappiamo quale potrà essere l'evoluzione geopolitica, sappiamo però che i consumi domestici e industriali di gas sono in ripresa e sarà necessario avere le quantità necessarie a sostenere il Paese, attraverso i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La situazione dell', dell'economia e della nostra società tutta in Europa è radicalmente e drammaticamente cambiata dal 24 febbraio di quest'anno con la brutale immotivata e condannata aggressione della Russia ad uno stato sovrano, l'Ucraina. L'e il prossimosaranno i momenti piùda dover affrontare”. Lo ha detto il presidente di, Stefano Besseghini, presentando a Montecitorio la Relazione annuale dell'Autorità di Regolazione perReti e Ambiente.Il numero uno dell'Authority ha sottolineato come ad oggi “non sappiamo quale potrà essere l'evoluzione geopolitica, sappiamo però che i consumi domestici e industriali di gas sono in ripresa e sarà necessario avere le quantità necessarie a sostenere il Paese, attraverso i nostri ...

Pubblicità

Corriere : Gas, l’allarme di Arera: «Autunno e inverno momenti delicati per l’energia: serve un piano risparmi» - Montecitorio : In corso la presentazione della Relazione annuale @ARERA_it, Autorità di regolazione per #energia #reti e #ambiente… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Energia, Arera “Autunno e inverno delicati, centrale il tema sicurezza” - - lifestyleblogit : Energia, Arera: 'Allineare fine tutela per domestici elettrico e gas' - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “La situazione dell’energia, dell’economia e della nostra società tutta in Europa è radicalmente… -