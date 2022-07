Energia, Arera: "Allineare fine tutela per domestici elettrico e gas" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "In questo contesto di emergenza prosegue con attenzione il percorso verso il superamento delle tutele di prezzo per le famiglie. Traguardato il termine del regime di maggior tutela elettrico per le piccole imprese nel giugno 2021 (accompagnate verso il mercato libero con il servizio a tutele graduali di cui torneremo a parlare più avanti) le prossime tappe riguarderanno, sempre per la fine tutela nell'elettrico: a gennaio 2023 le microimprese e artigiani e a gennaio 2024 i domestici". Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell'Arera. "Un calendario (che per l'elettrico coinvolge circa 11,2 milioni di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "In questo contesto di emergenza prosegue con attenzione il percorso verso il superamento delle tutele di prezzo per le famiglie. Traguardato il termine del regime di maggiorper le piccole imprese nel giugno 2021 (accompagnate verso il mercato libero con il servizio a tutele graduali di cui torneremo a parlare più avanti) le prossime tappe riguarderanno, sempre per lanell': a gennaio 2023 le microimprese e artigiani e a gennaio 2024 i". Ad affermarlo è Stefano Besseghini, il presidente dell'Autorità di Regolazione perReti e Ambiente in occasione della relazione annuale dell'. "Un calendario (che per l'coinvolge circa 11,2 milioni di ...

