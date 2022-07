(Di venerdì 15 luglio 2022) Se ildidi, la colpa potrebbe essere di una cavalletta! Siamo nell’estate del 2021 e la cantante salentina è impegnata in undel suo tour durante una tappa in Piemonte, quando a fare irruzione sulè stata una cavalletta. Un’invasione subito notata dae che ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

decavi81 : RT @V_Ro26: Amo Emma Marrone e sono una sua fan, ma ammetto che da quando ha scelto di essere meno presente sulle reti, alcuni suoi fan mi… - blogtivvu : Emma Marrone, concerto rischia di saltare: la sua più grande paura si palesa sul palco “Mi sento male!” – VIDEO… - RoncatoAgnese : RT @V_Ro26: Amo Emma Marrone e sono una sua fan, ma ammetto che da quando ha scelto di essere meno presente sulle reti, alcuni suoi fan mi… - _giusy___ : RT @V_Ro26: Amo Emma Marrone e sono una sua fan, ma ammetto che da quando ha scelto di essere meno presente sulle reti, alcuni suoi fan mi… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Pezzo Di Cuore (con Alessandra Amoroso) -

Today.it

... Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D'amico, Mariana Falace, Antonio Folletto, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani,, ...Che spavento per! L'ex allieva di Amici era intenta a cantare davanti a milioni di persone quando una cavalletta è salita sul palco, a pochi centimetri dall'artista. Un'invasione di campo che non è ... Emma Marrone terrorizzata per una cavalletta blocca il concerto: il video è virale L’entomofobia colpisce più persone di quanto si possa pensare e anche Emma Marrone è una di queste. Ma vediamo cosa significa essere entomofobi e che conseguenze ha avuto sulla cantante ...I fan hanno subito riso e lei ha sentenziato: “Non ridete perché panico… dove è andata Non canto”. “Mi sento male, non vado avanti – ha aggiunto la cantautrice – La portate per favore lontano Senza ...