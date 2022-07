Emis Killa | fuori il nuovo singolo “Lucifero”

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) A un anno dall’ultimo progetto discografico, esce oggi ildi Emis, ““, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Scritto da Emise prodotto da Boss Doms, il cui beat è subito riconoscibile, “” riporta i fan del rapper al mood e alle sonorità del celebredel 2018 certificato doppio disco di platino “Rollercoaster“. La canzone si apre con gli accordi solisti di una chitarra a cui si aggiungono, uno alla volta, il pianoforte e la batteria. La voce di Emis parte in sordina per aprirsi e prendere ritmo nel ritornello, dalle vibes quasi dance. “” è il primodi Emisdopo l’uscita del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3“, ...