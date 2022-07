Emergenza idrica, i laghetti di Roma come paludi: emergono le carcasse di pesci e tartarughe (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Il caldo, le temperature roventi, la siccità e la mancanza di piogge comportano gravi conseguenze, soprattutto per la fauna urbana. Ora, con l’arrivo prossimo dell’anticiclone africano annunciato per questo fine settimana, le cose potrebbero anche peggiorare, e di molto. Un esempio su tutti, è la palude nella quale si sta trasformando il laghetto che si trova a Villa Pamphili, tanto che i cittadini hanno sentito il bisogno di intervenire sulla vicenda. La palude a Villa Pamphili: emergono pesci e tartarughe morte Nei giorni scorsi, infatti, molti cittadini hanno contattato preoccupati l’associazione EARTH, denunciando che il laghetto di Villa Pamphili si è trasformato in una palude in cui pesci e tartarughe stanno morendo ogni giorno che passa. I cadaveri galleggiano nelle acque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Il caldo, le temperature roventi, la siccità e la mancanza di piogge comportano gravi conseguenze, soprattutto per la fauna urbana. Ora, con l’arrivo prossimo dell’anticiclone africano annunciato per questo fine settimana, le cose potrebbero anche peggiorare, e di molto. Un esempio su tutti, è la palude nella quale si sta trasformando il laghetto che si trova a Villa Pamphili, tanto che i cittadini hanno sentito il bisogno di intervenire sulla vicenda. La palude a Villa Pamphili:morte Nei giorni scorsi, infatti, molti cittadini hanno contattato preoccupati l’associazione EARTH, denunciando che il laghetto di Villa Pamphili si è trasformato in una palude in cuistanno morendo ogni giorno che passa. I cadaveri galleggiano nelle acque ...

