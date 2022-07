Elodie su Marracash a Peter Gomez: “Sono ancora innamoratissima. Nessun fidanzato sarà mai alla sua altezza” (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervistata a La Confessione di Peter Gomez, che andrà in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove, Elodie ha parlato di se stessa e del suo percorso, poi ha anche risposto a molte domande su Marracash. La cantautrice ha spiegato perché è ancora “innamoratissima” di lui. Elodie parla di Marracash a Peter Gomez: l’intervista al La Confessione “Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea o un dubbio, spesso mi confronto con lui”. Elodie e Marracash non hanno mai fatto mistero di essere rimasti in buoni rapporti e di nutrire stima reciproca. Quello che non si è mai capito, è se si siano lasciati davvero. Al di là della forma, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervistata a La Confessione di, che andrà in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove,ha parlato di se stessa e del suo percorso, poi ha anche risposto a molte domande su. La cantautrice ha spiegato perché è” di lui.parla di: l’intervista al La Confessione “Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea o un dubbio, spesso mi confronto con lui”.non hanno mai fatto mistero di essere rimasti in buoni rapporti e di nutrire stima reciproca. Quello che non si è mai capito, è se si siano lasciati davvero. Al di là della forma, ...

Pubblicità

RadioItalia : Elodie torna a parlare del suo rapporto con il rapper Marracash. Ovviamente noi tifiamo per loro! E voi? ?? . . .… - VanityFairIt : Il rapper, fresco di Targa Tenco, ha intonato anche Crazy Love durante lo show a Torino. E lei ha poi dichiarato: «… - CeciliaVig : RT @LiveSpinoza: Elodie dopo aver lasciato Marracash dice di essere innamoratissima e che nessuno sarà mai come lui. Sembra il M5S con Drag… - Alise0 : RT @LiveSpinoza: Elodie dopo aver lasciato Marracash dice di essere innamoratissima e che nessuno sarà mai come lui. Sembra il M5S con Drag… - TOSADORIDANIELA : RT @fiamma1990: Ma non ho capito…Elodie non sta insieme a Marracash? -