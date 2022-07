Elodie senza freni su Marracash: “Nessuna mai sarà alla sua altezza, io sono innamoratissima di lui” (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale pare che abbia fatto una confessione su Marracash “Io sono innamoratissima ovviamente…”. Elodie è una delle cantanti più amate degli ultimi anni ed è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori, dunque per via della sua storia d’amore con Marracash. Sembrava che tra i due le cose fossero finite ormai un po’ di tempo fa ma a quanto pare i sentimenti no. Adesso infatti l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi pare che si sia detta piuttosto innamorata del noto rapper. A fare questa confessione è stata proprio lei Elodie nel corso di una intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez che andrà in onda il prossimo venerdì 15 luglio alle ore 22:45 sul canale 9. Si tratta di una ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 luglio 2022)ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale pare che abbia fatto una confessione su“Ioovviamente…”.è una delle cantanti più amate degli ultimi anni ed è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori, dunque per via della sua storia d’amore con. Sembrava che tra i due le cose fossero finite ormai un po’ di tempo fa ma a quanto pare i sentimenti no. Adesso infatti l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi pare che si sia detta piuttosto innamorata del noto rapper. A fare questa confessione è stata proprio leinel corso di una intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez che andrà in onda il prossimo venerdì 15 luglio alle ore 22:45 sul canale 9. Si tratta di una ...

