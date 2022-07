Elodie non si nasconde più: la frecciatina agli ex fidanzati scatena il web (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie non ha alcuna intenzione di nascondersi e per questo motivo non ha risparmiato una frecciata contro i suoi ex fidanzati. Elodie è una delle artiste più amate del grande pubblico non solo per il suo incredibile talento e le canzoni orecchiabili, ma anche per la sua spiccata sincerità. L’ex concorrente di Amici di Maria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 luglio 2022)non ha alcuna intenzione dirsi e per questo motivo non ha risparmiato una frecciata contro i suoi exè una delle artiste più amate del grande pubblico non solo per il suo incredibile talento e le canzoni orecchiabili, ma anche per la sua spiccata sincerità. L’ex concorrente di Amici di Maria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

IlContiAndrea : In anteprima a @FQMagazineit ampi stralci da #LaConfessione di @Elodiedipa (stasera con @petergomezblog sul @nove)… - sbrotfl : RT @Iperbole_: “I voti alla Meloni? La gente ha paura, non ha il coraggio di fare passi verso gli altri e capire quali sono i problemi: è p… - romalifenews : 'Non sei Dio, non ti ci avvicini neanche' #Elodie #Meloni #GayPride #Fascismo - softbbucky : ovviamente questo indirizzato a kevin e ai m4rv3l stud10s, di certo non alla possibile nuova attrice di ellie ed a… - softbbucky : @crocinoo a me dispiace solo non rivedere più questa elektra (che a parer mio era perfetta) e che questa decisione… -