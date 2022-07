Elliott mette nel mirino Pinterest: rilevato il 9% della società (Di venerdì 15 luglio 2022) Il fondo Elliott – attuale proprietario della maggioranza del Milan in Serie A, in attesa della cessione a RedBird – ha rilevato una quota di oltre il 9% in Pinterest e sta avendo colloqui con la società che controlla il social media omonimo. Lo ha riferito nella giornata di ieri The Wall Street Journal, citando Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Il fondo– attuale proprietariomaggioranza del Milan in Serie A, in attesacessione a RedBird – hauna quota di oltre il 9% ine sta avendo colloqui con lache controlla il social media omonimo. Lo ha riferito nella giornata di ieri The Wall Street Journal, citando Calcio e Finanza.

