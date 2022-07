Pubblicità

bookivora : RT @_movieswatch: Da oggi #15Luglio, è disponibile #Persuasion su Netflix. Si tratta di un adattamento cinematografico liberamente tratto d… - sportli26181512 : Elliott, dal Milan a... Pinterest: è diventato l'azionista di maggioranza: Dopo la cessione della maggioranza del M… - NandoPiscopo1 : @VolCasciavit @niccobiancalani @marcullo02 @TeofiloSteven Anche perché, seguendo la logica, non può avere ottenuto… - frasigno66 : RT @FeliceRaimondo: Intanto dopo aver rimosso Caslini (Consigliere quota BlueSkye) dal CDA di Rossoneri Sport, il 5 luglio Elliott lo ha ri… - aliflash0 : RT @_movieswatch: Da oggi #15Luglio, è disponibile #Persuasion su Netflix. Si tratta di un adattamento cinematografico liberamente tratto d… -

Investire.biz

Commenta per primo Dopo la cessione della maggioranza del Milan a RedBird, il fondosi è mosso nel mondo dei social network, diventando azionista di maggioranza di Pinterest con il 9% del totale: non appena l'indiscrezione è trapelata, le azioni della piattaforma sono salite ...Avvio di giornata decisamente positivo anche per Pinterest (+18,1% a 20,74 dollari): secondo quanto riportatoWall Street Journal il fondoManagement avrebbe rivelato una quota di oltre ... Pinterest: Elliott sale al 9% e le azioni volano a Wall Street Il passaggio di proprietà delle quote di maggioranza del Milan da Elliott a Red Bird, rischia clamorosamente di saltare: ...Insieme all'ovvia ventata di entusiasmo connessa ancora allo Scudetto ottenuto all'ultima giornata, in casa Milan tengono ancora banco le voci legate al passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedB ...