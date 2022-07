Elezioni anticipate, i 3 scenari secondo YouTrend: M5s e Pd hanno solo una via per contrastare il centrodestra (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la possibile conferma delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, tra gli scenari all’orizzonte c’è quello di Elezioni anticipate in autunno. YouTrend ha pubblicato una serie di simulazioni (sulla base delle percentuali dell’ultima Supermedia), in cui vengono esaminati i possibili risultati a seconda delle alleanze tra i partiti, e in particolare di quella tra il centrosinistra e il Movimento 5 stelle. Dall’analisi di YouTrend emerge come il centrodestra partirebbe in netto vantaggio in caso di Elezioni con il Rosatellum. July 15, 2022 scenario A Nel primo scenario, i partiti di centro (Azione, +Europa e Italia Viva) correrebbero in una coalizione separata dall’alleanza giallorossa Pd-5 Stelle supportata ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la possibile conferma delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, tra gliall’orizzonte c’è quello diin autunno.ha pubblicato una serie di simulazioni (sulla base delle percentuali dell’ultima Supermedia), in cui vengono esaminati i possibili risultati a seconda delle alleanze tra i partiti, e in particolare di quella tra il centrosinistra e il Movimento 5 stelle. Dall’analisi diemerge come ilpartirebbe in netto vantaggio in caso dicon il Rosatellum. July 15, 2022o A Nel primoo, i partiti di centro (Azione, +Europa e Italia Viva) correrebbero in una coalizione separata dall’alleanza giallorossa Pd-5 Stelle supportata ...

Pubblicità

lorepregliasco : Stiamo lavorando sui modelli di simulazione elettorale. In caso di elezioni anticipate, con il Rosatellum e il 5S… - ItaliaViva : Le elezioni anticipate non sono il bene per il Paese, ma in questa situazione rischiano di essere l'unica via prati… - Adnkronos : #Crisidigoverno, #Calenda dice no alle elezioni anticipate: 'Avanti con Draghi senza #M5S, meglio che ritrovarci co… - IMoresi : RT @tvsvizzera: In Italia le elezioni anticipate sono sempre più probabili, anche se qualcuno vorrebbe un ripensamento del premier Draghi.… - Ecatetriformis : RT @ErmannoKilgore: La crisi di governo nei sondaggi, chi vince col voto anticipato. Balzo M5s, Di Maio sparisce – Il Tempo -