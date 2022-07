Elettricità, Arera: "Nel 2021 per imprese prezzi media lordi più alti rispetto area euro" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il processo di progressiva riduzione del divario tra i prezzi medi lordi dell'energia elettrica per il settore industriale del nostro Paese e quelli più convenienti pagati nell'area euro, che, iniziato nel 2017, era ripreso nel 2020 dopo l'interruzione del 2019, torna a mostrare segnali di inversione nel 2021, con un peggioramento della situazione per tutte le classi, eccetto che per la prima. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera. In particolare, i differenziali rispetto all'area euro per le ultime due classi (tra 20.000 e 70.000 MWh di consumo annuo, e tra 70.000 e 150.000 MWh), che erano divenuti addirittura negativi nel 2020, tornano positivi (passando rispettivamente dal -3% al +5% e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il processo di progressiva riduzione del divario tra imedidell'energia elettrica per il settore industriale del nostro Paese e quelli più convenienti pagati nell', che, iniziato nel 2017, era ripreso nel 2020 dopo l'interruzione del 2019, torna a mostrare segnali di inversione nel, con un peggioramento della situazione per tutte le classi, eccetto che per la prima. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di. In particolare, i differenzialiall'per le ultime due classi (tra 20.000 e 70.000 MWh di consumo annuo, e tra 70.000 e 150.000 MWh), che erano divenuti addirittura negativi nel 2020, tornano positivi (passando rispettivamente dal -3% al +5% e ...

Pubblicità

KersevanRoberto : FRANCIA????: Elettricità. La CRE, equivalente nostra ARERA, stabilisce aumento costo elettricità del 3,89% a partire… - RobinHood2204 : @Ettore_Rosato @ilfoglio_it Infatti con Draghi abbiamo la bilancia commerciale in negativo, le aziende falliscono,… - PaoloPerottiMI : @beccher @disinformatico Veramente ARERA sta sovvenzionando, in modo sperimentale, il potenziamento dei montanti ve… - AndreaGiuricin : RT @istbrunoleoni: ?? Come stanno gestendo l'aumento dei prezzi dell'elettricità gli altri paesi europei? ????@CarloStagnaro chiede a @guidob… - Qualenergiait : #Elettricità e gas, l’intervento del Governo evita gli aumenti -