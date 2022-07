Ederson e Sportiello ai box, affaticamento. Ultimo test con il Gambarogno Contone (Di venerdì 15 luglio 2022) Qui Clusone Il brasiliano e il portiere hanno saltato la seduta pomeridiana di venerdì 15 luglio per lievi acciacchi muscolari. Sabato 16 luglio (alle 17) l’amichevole con gli svizzeri, terzo e Ultimo test dei nerazzurri in ritiro Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 luglio 2022) Qui Clusone Il brasiliano e il portiere hanno saltato la seduta pomeridiana di venerdì 15 luglio per lievi acciacchi muscolari. Sabato 16 luglio (alle 17) l’amichevole con gli svizzeri, terzo edei nerazzurri in ritiro

Pubblicità

webecodibergamo : Gli aggiornamenti dal ritiro in Val Seriana - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiello, Okol… - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiello, Okol… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiello, Okol… - BogaBrasil : RT @Atalanta_BC: ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiello, Okol… -