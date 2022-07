Ecco il Titanic dei cieli, si chiama Sky Cruise e con i suoi 20 motori nucleari può trasportare 5mila passeggeri (Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiama Sky Cruise e, benché al momento sia soltanto il sogno di Tony Holmsten, un concept artist noto in tutto il mondo, in futuro potrebbe ospitare a bordo 5mila croceristi d'alta quota. Un enorme ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) SiSkye, benché al momento sia soltanto il sogno di Tony Holmsten, un concept artist noto in tutto il mondo, in futuro potrebbe ospitare a bordocroceristi d'alta quota. Un enorme ...

Pubblicità

sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Top Gun: Maverick ha superato anche Titanic: ecco il nuovo incredibile record del film - - 2_crim : RT @GermanoBonaveri: 11. Ecco che in questo Titanic l'orchestra che suona è quella che tiene le cose a posto, che fa sentire ribelli un gre… - GermanoBonaveri : 11. Ecco che in questo Titanic l'orchestra che suona è quella che tiene le cose a posto, che fa sentire ribelli un… - BriffaGiovanni : ora, se cade il governo vedrete quanti si dissoceranno dalle leggi votate da tutti, sarà come nel titanic i topi sc… - BestMovieItalia : Top Gun: Maverick ha superato anche Titanic: ecco il nuovo incredibile record del film - -