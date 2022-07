E Travaglio sarebbe un giornalista serio? La sconcertante prima pagina del "Fatto" di oggi | Guarda (Di venerdì 15 luglio 2022) Prendete posizione, mettetevi comodi e procuraetvi dotazione di pop-corn adatta alle grandi occasioni. Già, perché lo spettacolo comico al quale state per assistere è inarrivabile, unico, sublime nel suo sconcertante delirio. A dirigere, il "maestro" Marco Travaglio. Di che spettacolo si tratta? Presto detto: della lunare prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, venerdì 15 luglio, il day-after lo strappo di M5s e Giuseppe Conte. Breve sintesi: il presunto avvocato del popolo apre una crisi di governo senza neppure riuscire a spiegare il perché. Ufficialmente, per il termovalorizzatore di Roma inserito nel dl Aiuti (capite il livello della supercazzola...). Apre la crisi, ma non va fino in fondo: mica vota contro la sfiducia, lui, bensì fa uscire dall'aula tutti i suoi. Morale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Prendete posizione, mettetevi comodi e procuraetvi dotazione di pop-corn adatta alle grandi occasioni. Già, perché lo spettacolo comico al quale state per assistere è inarrivabile, unico, sublime nel suodelirio. A dirigere, il "maestro" Marco. Di che spettacolo si tratta? Presto detto: della lunaredelQuotidiano di, venerdì 15 luglio, il day-after lo strappo di M5s e Giuseppe Conte. Breve sintesi: il presunto avvocato del popolo apre una crisi di governo senza neppure riuscire a spiegare il perché. Ufficialmente, per il termovalorizzatore di Roma inserito nel dl Aiuti (capite il livello della supercazzola...). Apre la crisi, ma non va fino in fondo: mica vota contro la sfiducia, lui, bensì fa uscire dall'aula tutti i suoi. Morale ...

