È nato maldarizzirent com | il nuovo sito dedicato al noleggio a lungo termine

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – L’esperienza Maldarizzi nelsi evolve nel portalead aziende, partite IVA e privati. Risposte veloci e personalizzate Bari, 15 luglio 2022. Ilportale.com è finalmente online. La nuova costola virtuosa di Maldarizzi.com è dedicata al mondo dela medio ee offre la possibilità di richiedere qualsiasi brand. Veloce, conveniente e non ci pensi più: si può accedere a una serie di offerte con pochi click, ci sono veicoli anche in pronta consegna e uno stock auto importante per poter fare la scelta migliore. Si tratta di una grande opportunità per aziende, possessori di partite IVA e privati. Ildi ...