E’ morta Ivana Trump | l’annuncio direttamente dal suo ex marito sui social

(Di venerdì 15 luglio 2022) E’ stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a rendere nota la notizia, un fulmine a ciel sereno, anche se di recente, ben poco si sapeva di. Una delle ultime volte in cui è stata vista, il giorno del funerale di Rossano Rubicondi. A pochi mesi di distanza dalla morte del suo exitaliano,, è passata a miglior vita.Marie Zelnickova, la prima moglie di Donald, èieri, giovedì 14 luglio, all’età di 73 anni. Lo ha fatto sapere l’ex presidente con un post sul suo«Truth»: «Annuncio con grande tristezza a tutti coloro che l’amarono, ed erano tanti, cheè deceduta nella sua casa di Manhattan». In effetti sono ancora numerosi «quelli ...

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - LIrresponsabile : È morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - - FlaviaSeghi : RT @Agenzia_Ansa: Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha annunc… -

Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa Donald: aveva 73 anni FOTOaveva sposato Trump in seconde nozze: il primo marito, Alfred Winklmayr, era un maestro di sci che lei avrebbe ...... che sui social ha scritto un messaggio in suo onore: 'Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata, e sono molti, cheTrump e'nella sua casa a New York', ha ...E’ stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a rendere nota la notizia, un fulmine a ciel sereno, anche se di recente, ben poco si sapeva di Ivana Trump. Una delle ultime volte in cui è stata vi ...Addio ad Ivana Trump prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e donna di grande successo. Aveva 73 anni.