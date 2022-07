Dybala-Napoli: le condizioni per chiudere l’affare (Di venerdì 15 luglio 2022) Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Sembra che il calciatore recentemente si sia confrontato con il proprio staff per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul suo futuro. Diverse voci confermano l’interesse delle squadre italiane su di lui, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Paulo, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Sembra che il calciatore recentemente si sia confrontato con il proprio staff per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul suo futuro. Diverse voci confermano l’interesse delle squadre italiane su di lui, L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - mirkocalemme : Per #Inter e #Roma l'ostacolo nella corsa a #Dybala sono le cessioni, per il #Napoli, a mio avviso, più che la ques… - palermo24h : “Dybala a Napoli attutirebbe la perdita di Koulibaly infuocando la piazza - cn1926it : #Dybala-#Napoli, #DeLaurentiis in ritiro può formalizzare l’offerta preannunciata -