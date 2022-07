Dybala, Di Marzio: “Futuro sospeso per l’argentino” (Di venerdì 15 luglio 2022) Dybala DI Marzio- Paulo Dybala è alla ricerca di una nuova squadra, nel frattempo l’argentino ex Juventus posta delle foto su Instagram mentre si allena a casa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo blog ufficiale, il Futuro di Paulo Dybala è ancora un incognita. L’Inter fino a poco fa era la squadra più interessata al fantasista ex Palermo, però il tira e molla di Sanchez legato alla voglia di permanenza di Dzeko blocca l’affare. Non è detto che, nonostante sia vicino alla partenza Andrea Pinamonti, l’Inter piazzi il colpo. Contando la voglia di permanenza sia di Dzeko e forse anche di Sanchez, i neroazzurri si troverebbero un pacchetto offensivo a 5, con ingaggi altissimi. Il Napoli è attentissimo su questa pista, l’acquisto di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)DI- Pauloè alla ricerca di una nuova squadra, nel frattempoex Juventus posta delle foto su Instagram mentre si allena a casa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di, sul suo blog ufficiale, ildi Pauloè ancora un incognita. L’Inter fino a poco fa era la squadra più interessata al fantasista ex Palermo, però il tira e molla di Sanchez legato alla voglia di permanenza di Dzeko blocca l’affare. Non è detto che, nonostante sia vicino alla partenza Andrea Pinamonti, l’Inter piazzi il colpo. Contando la voglia di permanenza sia di Dzeko e forse anche di Sanchez, i neroazzurri si troverebbero un pacchetto offensivo a 5, con ingaggi altissimi. Il Napoli è attentissimo su questa pista, l’acquisto di ...

