Drusilla Foer | finalmente esce allo scoperto | il cantante le fa battere il cuore

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 15 luglio 2022)si lancia in una dichiarazione d’amore rivolta ad unche le fail. Un grande successo per, dopo il Festival di Sanremo. Da molteplici ospitate nei programmi fino alla conduzione della trasmissione, L’Almanacco del Giorno Dopo, pronta per tornare nella prossima stagione televisiva su Rai2, nel consueto access prime time. Al momento, continua la sua tournée estiva con Eleganzissima e, infine, potrebbe esserci perfino una sorpresa musicale, ancora top secret.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante i suoi mille impegni professionali, non manca di riservare spazio nel suoall’amore. Difatti, ha deciso di confidarsi, dedicando parole ...