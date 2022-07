Drammatico incidente a Latina: scontro tra moto, scooter e auto. Morto centauro, due feriti (Di venerdì 15 luglio 2022) Latina. Drammatico il bilancio del terribile incidente che si è verificato oggi alle porte della città. Il sinistro ha coinvolto tre vetture: una moto, uno scooter e un’auto. Purtroppo nello scontro una persona è deceduta mentre le altre due sono rimaste ferite. Leggi anche: Pontina, incidente tra 4 auto: code in direzione Latina incidente a Latina: cosa è successo Il terribile incidente è avvenuto oggi pomeriggio tra la Migliara 41 e strada Pantano di Inferno, tra Tor Tre Ponti e Borgo Faiti. Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale ma il bilancio dell’incidente è purtroppo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022)il bilancio del terribileche si è verificato oggi alle porte della città. Il sinistro ha coinvolto tre vetture: una, unoe un’. Purtroppo nellouna persona è deceduta mentre le altre due sono rimaste ferite. Leggi anche: Pontina,tra 4: code in direzione: cosa è successo Il terribileè avvenuto oggi pomeriggio tra la Migliara 41 e strada Pantano di Inferno, tra Tor Tre Ponti e Borgo Faiti. Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale ma il bilancio dell’è purtroppo ...

