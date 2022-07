Draghi, Gentiloni: «La Ue in apprensione. All?Italia mai come ora serve un leader forte» (Di venerdì 15 luglio 2022) Per navigare in acque agitate servono timonieri esperti. La Commissione europea guarda con «preoccupato stupore» alla crisi politica che si è aperta in Italia e che ha portato alle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 luglio 2022) Per navigare in acque agitate servono timonieri esperti. La Commissione europea guarda con «preoccupato stupore» alla crisi politica che si è aperta in Italia e che ha portato alle...

Pubblicità

christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - Mangeles_HM : RT @_ignaciomolina: Primer ministro ???? 1972-2022: Andreotti Rumor Moro Andreotti Cossiga Forlani Spadolini Fanfani Craxi Fanfani Goria De… - Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: Gentiloni racconta come in Europa hanno preso la #crisidigoverno - FSodo : @JohnBradleyRest @simonetassi Ed io le ripeto che non è questione di nomi. In ogni caso qualunque presidente del co… - neXtquotidiano : Gentiloni racconta come in Europa hanno preso la #crisidigoverno -