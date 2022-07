"Dove vola la Meloni grazie alla crisi di governo": il report di Orsina, tripudio-FdI (Di venerdì 15 luglio 2022) Comunque vada, per Giorgia Meloni sarà un successo. Parola di Giovanni Orsina, che a ridosso delle dimissioni di Mario Draghi, delinea uno scenario proficuo per Fratelli d'Italia. E non solo. A suo dire infatti "il centrodestra, a meno di clamorosi autogol, ha tutte le carte per giocare una partita vincente. Ha tutto da guadagnare comunque finisca la crisi. Il campo largo è, invece, una scommessa quasi perduta ormai". Ma la numero uno di FdI riuscirà a convincere gli alleati ad andare alle urne in anticipo? La domanda non è delle più semplici. Come ricorda Orsina "Forza Italia e Lega devono evitare di passare come i soggetti che hanno strappato. A Salvini un Papeete è già costato tanto e un secondo non gli sarebbe perdonato. E non è detto che non possano guadagnarci anche da un Draghi-bis". E neppure ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Comunque vada, per Giorgiasarà un successo. Parola di Giovanni, che a ridosso delle dimissioni di Mario Draghi, delinea uno scenario proficuo per Fratelli d'Italia. E non solo. A suo dire infatti "il centrodestra, a meno di clamorosi autogol, ha tutte le carte per giocare una partita vincente. Ha tutto da guadagnare comunque finisca la. Il campo largo è, invece, una scommessa quasi perduta ormai". Ma la numero uno di FdI riuscirà a convincere gli alleati ad andare alle urne in anticipo? La domanda non è delle più semplici. Come ricorda"Forza Italia e Lega devono evitare di passare come i soggetti che hanno strappato. A Salvini un Papeete è già costato tanto e un secondo non gli sarebbe perdonato. E non è detto che non possano guadagnarci anche da un Draghi-bis". E neppure ...

