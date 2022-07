Dopo l’allarme su rapine e furti a Milano, Chiara Ferragni smorza i toni: «Il mio era solo uno sfogo, stimo Sala» (Di venerdì 15 luglio 2022) «Sono orgogliosa che Beppe Sala confermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a Milano, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni». Così Chiara Ferragni scrive tra le storie del suo account Instagram in merito alla reazione del sindaco di Milano sulla denuncia che l’influencer aveva fatto nei giorni scorsi. «Il mio sfogo – continua Ferragni – è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali. Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono». INSTAGRAM/Chiara Ferragni Screenshot di una storia dal suo ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Sono orgogliosa che Beppeconfermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni». Cosìscrive tra le storie del suo account Instagram in merito alla reazione del sindaco disulla denuncia che l’influencer aveva fatto nei giorni scorsi. «Il mio– continua– è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso ae figlio di diverse esperienze personali. Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono». INSTAGRAM/Screenshot di una storia dal suo ...

