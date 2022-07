Donna incinta mangia pesce crudo: il neonato ha un'infezione dopo il parto e finisce in terapia intensiva (Di venerdì 15 luglio 2022) Un neonato è finito in terapia intensiva dopo che la mamma ha mangiato pesce crudo a fine gravidanza. Il bambino di 10 giorni è stato ricoverato nell'ospedale Santo Stefano di Prato subito dopo la ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Unè finito inche la mamma hatoa fine gravidanza. Il bambino di 10 giorni è stato ricoverato nell'ospedale Santo Stefano di Prato subitola ...

Pubblicità

SoleInvitto : Brasile | Arrestato un anestesista accusato di aver violentato una donna incinta mentre eseguiva un taglio cesareo.… - JessPardos : RT @Stronza: 'In Texas una donna incinta è stata multata perché era l'unica occupante della sua auto, ma stava viaggiando nella corsia rise… - grandfather56vl : RT @Stronza: 'In Texas una donna incinta è stata multata perché era l'unica occupante della sua auto, ma stava viaggiando nella corsia rise… - Stronza : 'In Texas una donna incinta è stata multata perché era l'unica occupante della sua auto, ma stava viaggiando nella… - Gazzettino : Prato, donna incinta mangia ostriche e crostacei crudi al ristorante: bimbo nasce con un'infezione grave -