Dolce & Gabbana: il fascino mediterraneo (Di venerdì 15 luglio 2022) Dolce & Gabbana torna a sfilare in Sicilia, portando con sé pizzi, volumi e icone sacre, per celebrare l'anniversario dalla prima collezione di Haute Couture, risalente a 10 anni fa, nella splendida Taormina. Il fashion show Fall/Winter 22-23 è stato un omaggio alle tradizioni, alle radici siciliane alle quali i due stilisti sono legati. La cornice scelta per quest'ultimo evento è un insieme di luoghi che rendono omaggio alla cultura siciliana, proposta in quattro tappe, un viaggio che vuole raccontare una tradizione. La presentazione di "Living" si è svolta nell'Antico mercato di Ortigia, per poi proseguire lo show nella la Grotta dei Cordari, e a seguire nel parco archeologico della Neapolis, con la presentazione delle creazioni di Alta Gioielleria. Il défilé con la collezione donna di Alta Moda si è svolta in piazza Duomo, ...

