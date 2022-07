Dimissioni Draghi | Washington Post | “Se resta vantaggio per Italia”

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vertiginose turbolenze politiche” stanno attraversando l’dopo lerassegnate dal presidente del Consiglio, Mario. Così si apre l’articolo che ildedica alla crisina, sottolineando come “ci sono evidenti ragioni” per cui il nostro Paese “trarrebbedal mantenere intatto il suo governo ancora per un po’” alla luce delle importani scadenze dei prossimi mesi, dall’approvazione della legge di bilancio alle riforme necessarie per ricevere i fondi del piano europeo per la ripresa dalla pandemia. “, se si riuscirà a convincerlo are, potrebbe rimettere insieme le cose con l’ennesimo voto di fiducia, legato esclusivamente all’esistenza del governo”, prosegue il ...

... che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee dopo lo choc per la crisi di governo la vigilia: il presidente del Consiglio Marioha rassegnato lepoi respinte dal ...Mezz'ora prima, quando la formalizzazione delledi Marioera già agli atti, il leader della Lega aveva licenziato un comunicato in cui chiamava in correità il Pd - oltre al M5S - ...Tuttavia il bluff del Movimento 5 Stelle non è riuscito: il non voto alla fiducia al decreto Aiuti ha costretto il premier Mario Draghi a rassegnare le dimissioni (anche se, al momento, congelate dal ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, però, ha respinto le dimissioni e in serata ha diffuso un comunicato in cui invita Draghi «a presentarsi al Parlamento» per valutare la situazione: ...