Di Marzio: "Napoli su Dybala, l'argentino chiede troppo. Il Monza vuole Petagna" (Di venerdì 15 luglio 2022) Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime sull'interesse del Napoli per Dybala e sul possibile trasferimento di Petagna al Monza. Napoli-Dybala. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione Calciomercato l'originale, ha riportato le ultime sul Napoli e su Paulo Dybala: "l'argentino è sospeso. L'Inter è concentrata su altri settori, la Roma e il Napoli ci stanno pensando anche se da entrambe le società piovono solo smentite. C'è da capire la voglia di Dybala di rimettersi in discussione anche dal punto di vista economico. L'attaccante deve abbassare le proprie pretese, al momento eccessive. Il Napoli e la Roma, in quel caso, potrebbero fare sul ...

