Di Maio si porta avanti, cerca voti all'evento sulla Dieta Mediterranea (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro degli Esteri ospite alla Reggia di Caserta coglie il primo evento in calendario e lo trasforma in un velato comizio elettorale: "Contiamo su di voi"

