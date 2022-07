Di Maio: "Conte mette a repentaglio la sicurezza economica del Paese" (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - "Io non me lo aspettavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la sicurezza della nazione, parlo della nostra sicurezza economica: lo spread sale e i tassi sui mutui aumentano e se il governo cade non possiamo approvare più la riforma del fisco e la riforma della concorrenza, perdiamo i fondi del Pnrr e non possiamo approvare i fondi contro il caro bollette e salta la riforma del cuneo fiscale e i bonus non possono essere rinnovati. Ditemi se tutto questo non è attentare alla sicurezza economica della nazione". La disamina è del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'In onda' su La7. "Se poi mettiamo che questa decisione" di non votare la fiducia al governo "Conte l'ha presa perche' sta calando nei ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - "Io non me lo aspettavo che un ex presidente del Consiglio potessere aladella nazione, parlo della nostra: lo spread sale e i tassi sui mutui aumentano e se il governo cade non possiamo approvare più la riforma del fisco e la riforma della concorrenza, perdiamo i fondi del Pnrr e non possiamo approvare i fondi contro il caro bollette e salta la riforma del cuneo fiscale e i bonus non possono essere rinnovati. Ditemi se tutto questo non è attentare alladella nazione". La disamina è del ministro degli Esteri, Luigi Di, a 'In onda' su La7. "Se poi mettiamo che questa decisione" di non votare la fiducia al governo "l'ha presa perche' sta calando nei ...

