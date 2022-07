'Del Piero' | fuori oggi la nuova canzone di Samu River

Pubblicità

Radio1Rai : #Superquark Piero Angela torna, a 93 anni, con un nuovo ciclo di puntate del suo storico programma di divulgazione… - gippu1 : 12) In 'Ovosodo' (Paolo Virzì, 1997), romanzo di formazione di un giovane livornese, c'è una scena che gira proprio… - fanpage : #Superquark con Piero e Alberto Angela, che raccoglie avanti lo schermo milioni di telespettatori amanti del mondo… - unlucaqualunque : @gippu1 L’anno della juve in B: solo lei ne portava 4: Buffon, Camoranesi, Del Piero, Trezeguet… un altro paio spar… - enders_noah : @ben_malake Tu connais Del piero ? Roberto baggio ? Nedved ? Jeune... -

Tuttosport

Commenta per primo 26 novembre 1996:fa gol a Tokyo e regala la Coppa Intercontinentale alla Juventus, che batte 1 - 0 il River Plate. L'anno dopo, nel 1997 nasce un cantautore torinese: Pietro Gregori, in arte Sami River. Oggi ...... sono Giuseppe Artino, Rita Cedrini, Massimo Costa, Giovanni Ciancimino,Fagone, Francesco ... un mecenate e un pastore "visionario" che raccontano le ragioni " e le illusioni "loro "orgoglio ... Del Piero e Sonia Amoruso scatenati a Saint-Tropez! Al Belvedere Falcone e Borsellino, giovedì 21 luglio, alle 21.30, invece, sarà la volta del magistrato Piero Grasso. Presenterà il suo nuovo libro, "Il mio amico Giovanni" (Feltrinelli), scritto con ...26 novembre 1996: Del Piero fa gol a Tokyo e regala la Coppa Intercontinentale alla Juventus, che batte 1-0 il River Plate. L'anno dopo, nel 1997 nasce un cantautore torinese: Pietro Gregori, in arte ...