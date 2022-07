Del Genio: “Kvaratskhelia? gira una voce poco intelligente! Kim? magari l’obbiettivo è un altro” (Di venerdì 15 luglio 2022) Paolo Del Genio ha commentato la prestazione di Kvaratskhelia e le voci di calciomercato che vogliono il Napoli su Kim. Il giornalista ed esperto di tattica, Paolo del Genio è rimasto colpito dalla prestazione di Kvaratskhelia nell’amichevole del Napoli contro i dilettanti della Bassa Anaune; “Kvaratskhelia mi ha lasciato una ottima impressione, non è intelligente la voce che dice che il georgiano giocava contro i dilettanti dell’Anaune. La comparazione si fa con i compagni di squadra, e lui ha fatto molto di più di Lozano e degli altri. Il giudizio ed estremamente positivo. Zerbin? Sono pronto a cambiare idea, non avevo tutta questa fiducia ma mi sta impressionando: fisicamente è già pronto, avevo dei dubbi sul lato tecnico ma è cresciuto molto. Per me può diventare ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Paolo Delha commentato la prestazione die le voci di calciomercato che vogliono il Napoli su. Il giornalista ed esperto di tattica, Paolo delè rimasto colpito dalla prestazione dinell’amichevole del Napoli contro i dilettanti della Bassa Anaune; “mi ha lasciato una ottima impressione, non è intelligente lache dice che il georgiano giocava contro i dilettanti dell’Anaune. La comparazione si fa con i compagni di squadra, e lui ha fatto molto di più di Lozano e degli altri. Il giudizio ed estremamente positivo. Zerbin? Sono pronto a cambiare idea, non avevo tutta questa fiducia ma mi sta impressionando: fisicamente è già pronto, avevo dei dubbi sul lato tecnico ma è cresciuto molto. Per me può diventare ...

