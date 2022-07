Dati sconfortanti da Banca d’Italia, gli stipendi italiani crescono meno che in Germania, Francia e Spagna e ben al di sotto dell’inflazione (Di venerdì 15 luglio 2022) È “moderata la dinamica delle retribuzioni contrattuali in Italia”, si legge nel nuovo bollettino economico della Banca d’Italia. “Nel primo trimestre le retribuzioni contrattuali nell’area dell’euro sono aumentate del 2,8 per cento su base annua”. Dai grafici si evince come l’incremento degli stipendi italiani non raggiunga invece nemmeno l’1%. Se si tiene conto che nel frattempo i prezzi aumentano in media dell’8% significa che i salari sono più bassi del 7% rispetto ad un anno fa. In Francia gli incrementi delle buste paga sono stati di oltre il 2%, in Germania del 2% (ma si sale a + 4,3% considerando le una tantum), in Spagna del 2,4%. La debolezza degli incrementi salariali si accompagna ad un andamento del margine operativo lordo (la differenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) È “moderata la dinamica delle retribuzioni contrattuali in Italia”, si legge nel nuovo bollettino economico della. “Nel primo trimestre le retribuzioni contrattuali nell’area dell’euro sono aumentate del 2,8 per cento su base annua”. Dai grafici si evince come l’incremento deglinon raggiunga invece neml’1%. Se si tiene conto che nel frattempo i prezzi aumentano in media dell’8% significa che i salari sono più bassi del 7% rispetto ad un anno fa. Ingli incrementi delle buste paga sono stati di oltre il 2%, indel 2% (ma si sale a + 4,3% considerando le una tantum), indel 2,4%. La debolezza degli incrementi salariali si accompagna ad un andamento del margine operativo lordo (la differenza ...

