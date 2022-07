Danimarca Women vs Spagna Women: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la Germania che si è già garantita il primo posto nel Gruppo B, la Danimarca Women e la Spagna Women si affronteranno sabato 16 luglio per la seconda posizione e per un posto nei quarti di finale di Euro 2022. La Danimarca sa di dover vincere per arrivare tra le prime due, mentre un pareggio sarebbe sufficiente alla Spagna per avanzare ai quarti di finale, dove l’attende l’Inghilterra. Il calcio di inizio di Danimarca Women vs Spagna Women è previsto alle 21 Anteprima della partita Danimarca Women vs Spagna Women : a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la Germania che si è già garantita il primo posto nel Gruppo B, lae lasi affronteranno sabato 16 luglio per la seconda posizione e per un posto nei quarti di finale di Euro 2022. Lasa di dover vincere per arrivare tra le prime due, mentre un pareggio sarebbe sufficiente allaper avanzare ai quarti di finale, dove l’attende l’Inghilterra. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due ...

periodicodaily : Danimarca Women vs Spagna Women: pronostico e possibili formazioni #16luglio #euro2022 - SMSNEWSOFFICIAL : UEFA WOMEN’S EURO ENGLAND 2022: Nel Gruppo B la Germania vola ai quarti, successo anche per la Danimarca - periodicodaily : Danimarca Women vs Finlandia Women: pronostico e possibili formazioni #euro2022 #12luglio - AnnanAdra : RT @SkySport: ? UEFA Women's EURO 2022 ? ?? DANIMARCA-FINLANDIA ?? Alle 18.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ? ?? GERMANIA-SPAGNA ?? A… - SkySport : ? UEFA Women's EURO 2022 ? ?? DANIMARCA-FINLANDIA ?? Alle 18.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ? ?? GERMANIA-… -