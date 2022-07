Dalla Russia sempre più bombe sui civili, gli Usa: "Lasciate il Paese" (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi ventimila attacchi - 17.314 - sferrati Dalla Russia contro obiettivi civili ucraini e poco più di 300 su siti militari dall'inizio dell'invasione. A tracciare il terrificante bilancio è stato il primo viceministro... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi ventimila attacchi - 17.314 - sferraticontro obiettiviucraini e poco più di 300 su siti militari dall'inizio dell'invasione. A tracciare il terrificante bilancio è stato il primo viceministro...

Pubblicità

martaottaviani : 5/ Una fronda del Pd ha assunto posizioni filorusse sempre su questione #Ucraina @fattoquotidiano supporta dirett… - martaottaviani : Prime reazioni dalla #Russia sulle dimissioni di #Draghi - eziomauro : Le dimissioni di Draghi viste dalla Russia. Medvedev: chi sarà il prossimo? - la Repubblica - Betty36174919 : @GiorgioaSnaide5 @ProfCampagna @Ienaridens2 @Cinzia59391505 @CarloLovotti Putin deve finire in galera appena mette piede fuori dalla Russia - Katarinatosamja : RT @durezzadelviver: In Germania, Uniper preleva da stoccaggio per fornire clienti, non ricevendo più gas dalla Russia e non riuscendo a co… -