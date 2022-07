Da Parigi – Trasferimenti | visita medica per Hugo Ekitike Reims | trasferimento al PSG di 36 M€ | bonus incluso

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 15:25:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe:si avvicina al PSG con il passare delle ore. Come rivelato sul sito di L’Equipe,e PSG stavano per trovare un accordo totale. Questo è ora il caso. L’attaccante 20enne dello Champagne ha lasciato i suoi compagni di, attualmente in stage in Belgio, per sottoporsi allacon il club della capitale. Si impegnerà fino al 2027 Superate le tradizionali prove, l’internazionale Espoirs affronterà i campioni di Francia fino a giugno 2027. Ildovrebbe portare allo Stade de36 milioni di euro,inclusi. Al PSG, speriamo di poter annunciare l’arrivo di ...