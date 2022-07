Cristiano Ronaldo, offerta folle dall'Arabia Saudita: 250 milioni per due anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Cristiano Ronaldo Manchester, 15 luglio 2022 - Un'offerta folle , per portare Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il fenomeno portoghese lascerà il Manchester United , dopo che il club inglese non è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)Manchester, 15 luglio 2022 - Un', per portarein. Il fenomeno portoghese lascerà il Manchester United , dopo che il club inglese non è ...

