Crisi politica governo | Berlusconi e Salvini con Draghi | ma pronti anche alle urne | “Il M5S? Mai più”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 luglio 2022) Come ormai noto ieri il premierha presentato le sue dimissioni al Presidente Mattarella, che le ha rifiutate.di, la fiducia al Senato dimosra che ilha i numeri. Il ‘problema’ semmai è politico Si tratta di una’ e non tecnica in quanto, avendo ottenuto il Ddl Aiuti la fiducia al Senato, di fatto i numeri hanno dimostrato di esserci semmai, è stato l’atteggiamento tenuto dalad ‘esasperare’ il presidente del Consiglio, che così facendo ha definitivamente ‘scoperchiato’ la pentola, lasciandone uscire tutti i ‘fumi tossici’.di, mercoledìinterverrà in Aula. Per Conte & C si prospetta ‘il giorno più lungo’ Ora si attende mercoledì, quando ...