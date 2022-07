Crisi governo, Renzi: “Dimissioni Draghi ultima infamia M5S” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese”. Così Matteo Renzi nella enews parlando della Crisi di governo. “Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringere Draghi a dimettersi è l’ultima infamia”, aggiunge. “Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista”, sottolinea quindi il leader di Italia Viva “Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, Crisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese”. Così Matteonella enews parlando delladi. “Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringerea dimettersi è l’”, aggiunge. “Ed è unache ci indebolisce anche in politica estera: su certi temiè uno statista, Conte uno stagista”, sottolinea quindi il leader di Italia Viva “Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia,...

