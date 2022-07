Crisi governo, Meloni: “Dubito rientrerà, non vedo molti margini” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Come va a finire questa Crisi? ”Fare delle previsioni si rischia sempre di fare figuracce, ma a naso, Dubito che la Crisi rientrerà”, taglia corto Giorgia Meloni intervistata da ‘Corriere.it’. “Francamente non mi pare che siano molti margini”, aggiunge la leader di Fdi, per la quale sarebbe “scandaloso un quarto governo di fila calato dall’alto… la troverei una scelta di gravissima irresponsabilità…”. ”Avevo pronto il cartello con ‘voto subito’ sin dall’inizio della legislatura… Temo che la storia ci abbia dato ragione…”, ha affermato. Alla domanda se la nota congiunta Salvini-Berlusconi sulla Crisi del governo Draghi dopo una telefonata tra i due leader, sia un modo per escluderla, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Come va a finire questa? ”Fare delle previsioni si rischia sempre di fare figuracce, ma a naso,che la”, taglia corto Giorgiaintervistata da ‘Corriere.it’. “Francamente non mi pare che siano”, aggiunge la leader di Fdi, per la quale sarebbe “scandaloso un quartodi fila calato dall’alto… la troverei una scelta di gravissima irresponsabilità…”. ”Avevo pronto il cartello con ‘voto subito’ sin dall’inizio della legislatura… Temo che la storia ci abbia dato ragione…”, ha affermato. Alla domanda se la nota congiunta Salvini-Berlusconi sulladelDraghi dopo una telefonata tra i due leader, sia un modo per escluderla, ...

