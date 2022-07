Crisi governo, ipotesi Amato e ruolo di D’Alema: è giallo (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Ieri nella concitazione di una giornata complicata per maggioranza e governo, con la Crisi e le dimissioni di Draghi, si è appalesata la notizia della possibilità di Giuliano Amato ‘traghettatore’, in caso di caduta dell’esecutivo, fino alle elezioni. L’idea di coinvolgimento del presidente della Corte Costituzionale, raccontata da Repubblica, sarebbe sta suggerita da Massimo D’Alema a Giuseppe Conte e Matteo Salvini. E qui si apre il giallo. Dalle parti del presidente della Fondazione Italiani Europei la vicenda viene bollata come una fake news. Da via Bellerio toni analoghi: “Mai sentita questa cosa”, sottolineano fonti interpellate dall’Adnkronos. Tornando all’ex premier, tirato in ballo direttamente, chi lo ha sentito parla di notizia “totalmente falsa e infondata. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Ieri nella concitazione di una giornata complicata per maggioranza e, con lae le dimissioni di Draghi, si è appalesata la notizia della possibilità di Giuliano‘traghettatore’, in caso di caduta dell’esecutivo, fino alle elezioni. L’idea di coinvolgimento del presidente della Corte Costituzionale, raccontata da Repubblica, sarebbe sta suggerita da Massimoa Giuseppe Conte e Matteo Salvini. E qui si apre il. Dalle parti del presidente della Fondazione Italiani Europei la vicenda viene bollata come una fake news. Da via Bellerio toni analoghi: “Mai sentita questa cosa”, sottolineano fonti interpellate dall’Adnkronos. Tornando all’ex premier, tirato in ballo direttamente, chi lo ha sentito parla di notizia “totalmente falsa e infondata. ...

