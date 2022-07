Crisi governo, il ‘putiniano’ Fazolo: “Zampino russo? Paranoie” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ipotesi che infiltrazioni russe abbiano contribuito alla Crisi di governo in Italia “sono Paranoie alimentate per sostenere un clima di caccia alle streghe e non prendersi le proprie responsabilità. Il governo è inciampato perché non stava facendo, o forse non ha mai fatto, gli interessi degli italiani ma soltanto quelli degli Stati Uniti”. Lo afferma all’Adnkronos Alberto Fazolo, giornalista il cui nome il mese scorso era comparso in un articolo del Corriere della Sera sui ‘putiniani’ in Italia. “Non c’è questo livello di importanza, ma è un qualcosa che si aspettava e che è arrivato indubbiamente”, prosegue il giornalista a proposito del fatto che a Mosca “si festeggia” dopo le dimissioni dell’ex numero uno della Bce, come dichiarato dal ministro degli Esteri, Luigi Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ipotesi che infiltrazioni russe abbiano contribuito alladiin Italia “sonoalimentate per sostenere un clima di caccia alle streghe e non prendersi le proprie responsabilità. Ilè inciampato perché non stava facendo, o forse non ha mai fatto, gli interessi degli italiani ma soltanto quelli degli Stati Uniti”. Lo afferma all’Adnkronos Alberto, giornalista il cui nome il mese scorso era comparso in un articolo del Corriere della Sera sui ‘putiniani’ in Italia. “Non c’è questo livello di importanza, ma è un qualcosa che si aspettava e che è arrivato indubbiamente”, prosegue il giornalista a proposito del fatto che a Mosca “si festeggia” dopo le dimissioni dell’ex numero uno della Bce, come dichiarato dal ministro degli Esteri, Luigi Di ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - Dondolino72 : RT @davcarretta: ??Portavoce commissione rispondendo a domanda su crisi di governo in Italia, Bulgaria, Estonia e ruolo della Russia 'Non c… - ManuelCheyenneG : RT @CardinaleMazza: ?? Anni di piombo ?? Crisi di governo nella terza repubblica -