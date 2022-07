Crisi governo Draghi, cosa succede: dimissioni, voto, i possibili scenari (Di venerdì 15 luglio 2022) Galeotto fu il Decreto Aiuti. Tutto è iniziato infatti alla Camera, quando il Movimento 5 Stelle, al momento del voto della questione di fiducia sul decreto, è uscito dall’aula. La stessa cosa si è ripetuta al Senato: il Decreto Aiuti è stato approvato, in via definitiva e rinnovando la fiducia, con 172 sì e 39 voti contrari, senza quindi il voto del M5S. Venuta meno una parte importante della maggioranza che regge l’esecutivo, si è aperta la Crisi del governo Draghi. Alla luce di quanto accaduto al Senato, il Presidente del Consiglio Draghi si è infatti recato al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, che però sono state prontamente respinte dal Presidente Mattarella, con l’invito “a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 luglio 2022) Galeotto fu il Decreto Aiuti. Tutto è iniziato infatti alla Camera, quando il Movimento 5 Stelle, al momento deldella questione di fiducia sul decreto, è uscito dall’aula. La stessasi è ripetuta al Senato: il Decreto Aiuti è stato approvato, in via definitiva e rinnovando la fiducia, con 172 sì e 39 voti contrari, senza quindi ildel M5S. Venuta meno una parte importante della maggioranza che regge l’esecutivo, si è aperta ladel. Alla luce di quanto accaduto al Senato, il Presidente del Consigliosi è infatti recato al Quirinale per rassegnare le proprie, che però sono state prontamente respinte dal Presidente Mattarella, con l’invito “a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, ...

