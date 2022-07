Crisi di governo, Zaia: “Siamo tutti preoccupati, ci sono 230 miliardi di Pnrr. Draghi? Tra le persone più influenti a livello internazionale” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Draghi è tra le persone più influenti a livello internazionale, piaccia o non piaccia ha dato all’Italia uno standing che prima non aveva”, così Luca Zaia a margine degli Stati Generali di Anci Veneto a Vicenza. Con la Crisi di governo “Siamo tutti preoccupati dato che ci sono 200 miliardi di Pnrr che devono essere messi a terra. Siamo preoccupati anche perché arriverà settembre e ottobre e il problema del riscaldamento”, ha aggiunto il presidente del Veneto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “è tra lepiù, piaccia o non piaccia ha dato all’Italia uno standing che prima non aveva”, così Lucaa margine degli Stati Generali di Anci Veneto a Vicenza. Con ladidato che ci200diche devono essere messi a terra.anche perché arriverà settembre e ottobre e il problema del riscaldamento”, ha aggiunto il presidente del Veneto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - giuseppeargent3 : @GiuseppeConteIT Crisi Governo. I 5stelle sbagliano! Una crisi in questo momento è grave, e può danneggiare di più… - WILCHE91 : RT @Nonha_stata: Definiscono komplottisti gli altri e poi pensano che dietro alla crisi di governo ci siano Travaglio e Putin ?????? -