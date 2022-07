Crisi di governo, Speranza: “Mi auguro che in questi cinque giorni prevalga il buonsenso” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Io mi auguro che in questi 5 giorni che il Presidente Mattarella saggiamente ha voluto definire dentro un percorso istituzionale prevalga il buonsenso da parte di tutti”, così il ministro Roberto Speranza al congresso del Psi. “Io penso che questa Crisi segnala esattamente la nostra fragilità – ha continuato – Aver smantellato i partiti e averli resi comitati elettorali attorno a qualche personalità ha prodotto questo”, ha continuato. Speranza ha quindi parlato di “campo largo” sottolineando di essere “contro i personalismi e i narcisismi” perché “dall’altra parte c’è la destra”. “Bisogna costruire un campo largo senza personalismi e narcisismi con un asse trainante”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Io miche inche il Presidente Mattarella saggiamente ha voluto definire dentro un percorso istituzionaleilda parte di tutti”, così il ministro Robertoal congresso del Psi. “Io penso che questasegnala esattamente la nostra fragilità – ha continuato – Aver smantellato i partiti e averli resi comitati elettorali attorno a qualche personalità ha prodotto questo”, ha continuato.ha quindi parlato di “campo largo” sottolineando di essere “contro i personalismi e i narcisismi” perché “dall’altra parte c’è la destra”. “Bisogna costruire un campo largo senza personalismi e narcisismi con un asse trainante”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - RBallabeni : Crisi di governo, Ignazio Marino: “Proprio Renzi parla di credibilità ed etica?” - lasiciliait : La crisi di Governo travolge le primarie in Sicilia? +Europa al Pd: «Meglio sospenderle» -